Ветеринары из подмосковной Истры рассказали, как справляются с дефицитом иностранных лекарств для животных

В России наблюдаются трудности с поставками ветеринарных препаратов, особенно европейских, однако, их можно будет заменить другими лекарствами, поэтому переживать не стоит. Об этом интернет-изданию «Истринские вести» рассказала работник одной из ветлечебниц городского округа Истра Александра Иваненкова после того, как россиян предупредили о том, что к осени в стране могут закончиться иностранные препараты для лечения животных.

По ее словам, новые препараты могут вызвать аллергию у животных, но ее можно избежать с помощью антигистаминных средств.

«Качественные ветеринарные препараты делает не только Европа, есть прекрасные аналоги в других странах, в том числе и в России. В любой ветаптеке покупателям подскажут, что лучше приобрести в данной ситуации», — уточнила Иваненкова.

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность того, чтобы сделать Подмосковье регионом-лидером.