Настоящий суперфуд: названа главная польза ягод асаи для здоровья

Нутрициолог Наталья Фарисеева объяснила, в чем польза трендовых ягод асаи и почему их следует включить в свой рацион. Об этом врач рассказала в беседе с gazetametro.ru.

Специалист отметила, что асаи неслучайно называют чудо-ягодой и включают в разные десерты, например асаи-боулы. Продукт содержит уникальную концентрацию антиоксидантов и эссенциальные жирные омега-кислоты, которые помогают лучше усваиваться витаминам А, D, Е и К.

Антиоксиданты асаи помогают нейтрализовать действие свободных радикалов, то есть помешать в развитии рака и других серьезных заболеваний.

Кроме того, асаи содержат антоцианы – натуральные пигменты, дающие темный цвет. Чем насыщенней ягода — тем больше в ней этих полезных веществ. Они способны препятствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и обладают противовоспалительной и противовирусной активностью, а также укрепляют зрение.

Популярные ягоды могут помогать поддерживать молодость. Благодаря витаминам А, С и Е улучшается качество кожи: она становится свежей и более упругой за счет лучшего формирования коллагеновых волокон. Их созданию способствует набор витаминов.

Однако стоит учитывать индивидуальные особенности организма. Врач не рекомендует увлекаться ягодой беременным и кормящим, а также при болезнях почек, печени, сердца и органов ЖКТ.

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