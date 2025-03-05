Россиянам назвали лучшие продукты для укрепления сосудов

Специалист Ирина Поляева выделила в беседе с «Газетой.Ru» несколько групп продуктов, которые могут помочь защитить сосуды.

Проблемы с сосудами повышают риски развития атеросклероза и гипертонии, но можно помочь системе, внедрив в рацион ряд продуктов. По словам Поляевой, в ежедневном меню должны быть ягоды, фрукты, овощи, орехи, специи, травы и некоторые крупы.

Поляева выделяет лимоны, апельсины, грейпфруты, чернику, малину, клубнику, шпинат, капусту, брокколи, зеленый перец и свежую зелень. Самыми полезными для сосудов также станут грецкие орехи, миндаль, семена льна, чиа, а также рыба и морепродукты. Из круп врач советует обратить внимание на коричневый рис, овсянку и киноа. Говоря о специях и других добавках, эксперт выделила куркуму, имбирь и чеснок.

По словам Поляевой, включение этих продуктов позволит получить достаточно эластина, витамина С, Омега-3 жирных кислот и других витаминов и элементов. Они все помогут поддержать сердечно-сосудистую систему, укрепить кровеносные стенки и в целом поддержать здоровье.

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