«Настоящий треш»: мать показала, в каких условиях лечат детей в больнице на Уралмаше

Жительница Екатеринбурга Юлия обратилась в редакцию E1.RU с жалобой на работу детской городской больницы № 15 на Уралмаше. Женщина лежала в стационаре с шестилетней дочерью и осталась крайне недовольна условиями пребывания, питанием и отношением к родителям.

По словам читательницы, при поступлении ей сразу заявили, что остаться с ребенком не получится. Медики объяснили: детям после пяти лет не положено совместное пребывание с родителями, поэтому мать не обеспечивают ни спальным местом, ни питанием. Женщина возмутилась, как можно оставлять одного пятилетнего или даже семилетнего ребенка в больнице. Она вспомнила, что 15 лет назад уже лежала здесь со старшей дочерью, и за это время, по ее ощущениям, ничего не изменилось.

Что не так с условиями

К самим врачам и медсестрам у Юлии претензий нет — персонал она назвала доброжелательным и даже выразила им сочувствие из-за условий работы. А вот к бытовой части — целый список.

«Я молчу вообще про палаты — это настоящий треш. Тут лежат маленькие дети, разве нельзя отремонтировать эту больницу? Постельное белье все в дырах, кормят ужасно, дети просто еду не едят. Мы перешли в платную палату — там все так же, разве что мы были одни», — поделилась женщина.

Еще одна проблема — график диагностических исследований. Некоторые процедуры проводят лишь несколько раз в неделю. Например, флюорографию делают только по понедельникам, средам и пятницам, и всего один час в день. Если у ребенка подозревают пневмонию, подтвердить диагноз сразу не получится — придется ждать ближайшего приема.

«Персонал хороший, врачи и медсестры все доброжелательные, и мне их просто очень жаль, из-за того что они работают в таких условиях. Сделайте, пожалуйста, для детей красоту, чистоту, поставьте новые ванны, унитазы, закупите нормальные горшки, кровати, тумбочки», — возмутилась Юлия.

Что говорит закон

Минздрав Свердловской области ранее разъяснял порядок совместного пребывания родителей с детьми в стационарах. С 1 января 2023 года в России действуют поправки в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан», которые гарантируют бесплатное место и питание родителю в трех случаях:

— если ребенок младше четырех лет; — если ребенок-инвалид любого возраста с ограничениями жизнедеятельности 2-й или 3-й степени; — если ребенок старше четырех лет, но есть медицинские показания.

К таким показаниям относятся тяжелые двигательные нарушения, выраженные сенсорные нарушения (слепота, глухота), психические расстройства, не позволяющие соблюдать безопасность, отсутствие навыков самообслуживания, частые приступы потери сознания или судороги, сахарный диабет с риском жизнеугрожающих состояний.

Если ничего из этого нет, решение остается за лечащим врачом, но больница не обязана предоставлять родителю бесплатное место и питание.

Ответ больницы

В пресс-службе ДГБ № 15 прокомментировали ситуацию. Медики сообщили, что на практике родителя госпитализируют с предоставлением места и питания, если ребенку пять лет или меньше — то есть на год дольше, чем требует закон.

По поводу редких диагностических исследований в больнице ответили, что оказание помощи, включая диагностику, в инфекционном стационаре соответствует действующим клиническим рекомендациям.

Что касается еды, представители больницы объяснили: дети получают лечебное питание в рамках терапии. При острой кишечной инфекции необходима специальная диета с механическим и химическим щажением слизистой желудочно-кишечного тракта, а также снижением лактозы для скорейшего выздоровления и профилактики осложнений.

О состоянии стационара и его оснащении в больнице заверили, что каждый год проводят косметический ремонт, закупают необходимую медицинскую мебель и оборудование.

