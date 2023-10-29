«Настоящий взрыв страсти»: ясновидящая раскрыла, кому принесет счастье в любви первая неделя ноября

Предсказательная система таро является одной из самых древних и отличается повышенной точностью, уверены эзотерики. Чтобы узнать, что принесет нам первая неделя ноября в отношениях, мы попросили известную предсказательницу Инну Мишину сделать расклад на любовь.

На неделю с 30 октября по 5 ноября выпала карта «Тройка Кубков», которая предвещает радостные и счастливые события, уверена ясновидящая.

«В любовных отношениях «Тройка Кубков» указывает на эмоциональное исцеление. Если в вашей паре возникли разногласия или конфликты, эта карта может означать начало процесса их разрешения», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Одиноким людям эта карта указывает на скорую встречу своего человека — человека по судьбе, добавила ясновидящая.

«Влюбленным эта карта предвещает настоящий взрыв страсти на предстоящей неделе. Людям, которые давно находятся в браке — возвращение романтики, а тем, кто находится на грани развода — шанс начать все сначала», — отметила собеседница.

Эта карта советует ни в коем случае не молчать и не копить обиды. Откровенно поговорив о своих чувствах, многие смогут продвинуться на новых уровень в отношениях и наконец-то почувствовать себя абсолютно счастливыми, заключила провидица.

Ранее экстрасенс Мишина рассказала, какие сны всегда сбываются.