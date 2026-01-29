Наступает погодный реванш: Москву ждет новый удар стихии от южного циклона

Жителей Москвы ждет короткая передышка в снегопадах, после которой вернутся и осадки, и крепкие морозы. Об этом изданию RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По данным руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, снег прекратится вечером в четверг, 29 января. В пятницу в регионе ожидается рост атмосферного давления до 750 мм рт. ст., сопровождающийся ощутимым похолоданием.

Температура в пятницу опустится до минус 16-19 градусов, а в субботу морозы усилятся до 20-25 градусов ниже нуля. Пик холода прогнозируется на воскресенье, 1 февраля. В этот день ожидается солнечная, но очень морозная погода с ночными температурами около минус 20-25 градусов и дневными показателями в минус 15-20.

Однако морозная ясность продлится недолго. Уже в начале следующей недели в столичный регион снова придут снегопады. Их причиной станет южный циклон, который принесет обильные осадки в Воронеж, Пензу и Казань. По прогнозам, в Пензе за пару дней может выпасть до 40 сантиметров снега. Затем циклон сделает петлю и заденет Москву, ослабив морозы и вернув снежную погоду с осадками разной интенсивности. Таким образом, после морозных выходных москвичей ждет возвращение зимних снегопадов.

