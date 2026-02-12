Наступает Великий Пост в 2026: опубликованы точные даты начала и окончания главного православного события

В 2026 году Великий пост у православных христиан начнется 23 февраля и продлится до 11 апреля включительно. Пасха, главный праздник церковного года, приходится на 12 апреля. Об этом пишет Сиб.фм.

Продолжительность поста — 48 дней. Это сумма двух периодов: Четыредесятницы, символизирующей 40 дней поста Христа в пустыне, и Страстной седмицы — последней недели перед Пасхой, посвященной воспоминаниям о страданиях и распятии Спасителя.

Первым днем Великого поста считается Чистый понедельник. В 2026 году это 23 февраля. Накануне завершается Масленица — Сырная седмица, когда верующие постепенно готовятся к ограничениям: из рациона уже исключается мясо, но еще разрешены молочные продукты, яйца и рыба.

Последний день поста — Великая суббота, 11 апреля. В этот день церковь вспоминает пребывание Христа во гробе. Утром совершается литургия Василия Великого, днем в храмах начинают освящать куличи и пасхи. Вечером верующие собираются на праздничное богослужение, которое переходит в ночь и завершается уже 12 апреля — встречей Светлого Христова Воскресения.

Великий пост — самый строгий и продолжительный из многодневных постов в православии. Устав предполагает отказ от продуктов животного происхождения: мяса, молока, яиц, рыбы (за исключением двух праздничных дней). Ограничения касаются не только еды. Пост подразумевает воздержание от развлечений, суеты, ссор и внутреннюю сосредоточенность на молитве и покаянии.

Точные даты поста меняются каждый год, поскольку привязаны к переходящей дате Пасхи, которая рассчитывается по лунно-солнечному календарю. В 2026 году цикл получился ранним: Масленица выпадает на середину февраля, а пост захватывает последнюю неделю зимы и всю весну до середины апреля.

Ранее сообщалось, что мошенники используют дмитровский «Фестиваль Сердец» для обмана россиян.