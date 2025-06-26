Наталью Укупник обвинили в нечестной аренде таунхауса

Наталья Укупник, супруга известного артиста Аркадия Укупника, столкнулась с обвинениями в нечестной арендной сделке. Ситуация касается сдачи таунхауса в аренду в 2023 году. Арендатор внесла плату за первый и последний месяцы проживания, но вскоре была вынуждена покинуть помещение из-за его неудовлетворительного состояния.

В процессе проживания были выявлены многочисленные дефекты. Согласно задокументированным свидетельствам, на первом этаже таунхауса оказались повреждены москитные сетки на окнах, а на втором и третьем этажах они полностью отсутствовали.

В ванной комнате было сломано сиденье унитаза, дверь шкафа в спальне не функционировала, а в ванной комнате была обнаружена протечка. Кроме того, не работали некоторые осветительные приборы.

Согласно информации, предоставленной изданием «МК», Наталья Укупник пообещала устранить выявленные недостатки, однако ремонтные работы так и не были проведены. Арендатор приняла решение о расторжении договора и потребовала возврата залоговой суммы в размере 300 тыс. руб.

Получив отказ, арендатор обратилась в судебные органы. Изначально Тверской суд поддержал сторону Натальи Укупник, ссылаясь на отсутствие предварительного уведомления о дефектах со стороны арендатора. Однако Мосгорсуд принял решение в пользу арендодателя, так как уведомление о расторжении договора было направлено своевременно.

Жена певца согласилась принять помещение, но не стала подписывать акт приема-передачи. Суд постановил, что Укупник обязана вернуть депозит с начисленными процентами.

Ранее сообщалось, что российскому бизнесмену вынесли приговор в Лондоне по иску его бывшей жены.