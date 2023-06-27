«Наташа до сих пор ждет»: в Анапе похоронили бойца СВО, который собирался жениться

Никита Фатеев из Анапы не задумываясь кинулся на выручку товарищам, когда те попали под обстрел в Артемовске. Молодой штурмовик вскоре сам погиб от потери крови, потому что медики побоялись идти под снарядами за ранеными. В сердцах родных Никита останется любящим сыном, братом и женихом.

Фатеев долго был единственным ребенком — младшая сестра у него появилась в 24 года. Никита берег ее, как зеницу ока, и даже в последнем разговоре с папой боец просил: «Берегите Олю». Мама Никиты, Екатерина Александровна, говорит, что старший брат всем вокруг показывал фото маленькой Оли.

«Сын повторял: «В ее синих глазах можно утонуть. Она и теперь красивая, а когда вырастет — будет еще краше, я за нее всех порву! Только вы воспитайте сестру хорошим человеком». Он вообще детей любил и жалел. Видит сбор больным детям — обязательно переведет деньги. Я его ругала, ведь мошенники кругом. А он всегда надеялся, что сможет помочь», — отмечает Фатеева.

Перед уходом на передовую Никита должен был жениться, но не сложилось. Любимой девушке Наташе он пообещал, что вернется со спецоперации и без предупреждения приедет к ней в Барнаул. Он сказал невесте: «Придешь, а я жду тебя на лестнице с букетом».

«Наташа до сих пор ждет Никиту. Ей все время кажется, что, выходя из лифта, она непременно встретит его на лестничном пролете. Но не сложилось», — вздыхает Екатерина Александровна, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Выше личного счастья Фатеев поставил благо Родины. Он не сказал о своем решении сражаться маме, а отец, хоть и знал, не смог переупрямить сына.

«Никита не планировал умирать, он собирался уничтожить национализм и вернуться. Он переживал за своих близких, но и пацанов в смертельной опасности тоже не бросил», — резюмирует Екатерина.

Полную историю бойца Никиты Фатеева читайте здесь.