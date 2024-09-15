NatGeo: погодные катаклизмы приведут к массовой гибели жителей Земли

Экстремальные осадки, высокие температуры и другие жуткие катаклизмы могут с высокой вероятностью случиться на Земле. Такой прогноз дали ученые после исследований NASA, а подкрепили новыми фактами специалисты Центра международных климатических исследований CICERO. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на NatGeo.

Американцы собрали данные по погоде и климатическим изменениям за последние 40 лет. В итоге подтвердилась догадка: глобальное потепление меняет характер циркуляции воздушных масс, особенно активно в тропических районах. Восходящие воздушные потоки меняются, создают высотные облака. Когда их становится меньше, осадки напротив, растут. В дальнейшем осадков станет значительно больше.

Исследования CICERO лишь больше сгустили краски прогноза. Проработав вопросы и изучив данные они поняли, что всего за 20 лет ливни станут активнее, а также затрону земли, где живут 70% населения Земли. Примерно такое же количество станет страдать от адской жары и духоты. Таким образом, человечество ждут жуткие потери урожая, разрушения, смерти, нарушение работы транспорта и многое другое. Около 1,5 миллиарда человек будут страдать из-за катаклизмов.

Кроме того, скорость ветра урагана увеличится. Перемены уже начались, а часть прошедших буйств стихии давно перевалила за эту отметку. Например, тайфун Хайян 2013 года был 315 км/ч, ураган Патриция 2015 года — 346 км/ч. В 2021 году отметили тайфун Суригаэ: скорость ветра 315 километров в час. Дальше ученые полагают, что придется вводить шестую категорию силы и скорости ветра.

Сейчас общее количество мощных тропических циклонов держится на уровне около 90 в год, все они держатся в категории от 1 до 5.

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