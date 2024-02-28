НАТО предсказали трудности с поставками и нехватку вооружения в случае войны с Россией

СМИ предсказали НАТО трудности со снабжением и нехватку вооружения в случае полноценной войны с Россией. Подробности сообщает РИА Новости .

По данным Asia Times, в случае прямого военного столкновения с Россией альянсу придется столкнуться с нехваткой вооружения, даже если развернуть войска удастся. По словам журналистов, ситуация на Украине дала понять, что у альянса нет больших запасов военной техники, а также не хватает производственных мощностей для обеспечения армии современным вооружением.

Данные трудности связали с тем, что НАТО привыкло вести боевые действия до тех пор, пока есть запасы, а потом сворачивать операции.

26 февраля лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа обсуждает возможность введения войск на Украину, чтобы помочь киевскому режиму. При этом согласия в ЕС по этому вопросу не достигли, а многие страны и вовсе отстранились от заявления французского коллеги.