В Генштабе указали на растущую активность НАТО у границ с Россией
Герасимов: в НАТО увеличили число военных учений стран до 40 в год
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В условиях нарастающей геополитической напряженности страны НАТО значительно увеличили число своих военных учений, доведя их количество до 40 в год. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Его слова цитирует РИА Новости.
Данная тенденция особенно заметна вблизи границ России, где альянс проводит масштабные операции и размещает значительные воинские контингенты.
Одним из ярких примеров этого стало учение «Стедфаст Дефендер», которое продемонстрировало антироссийскую направленность НАТО. В рамках мероприятия к российским границам были переброшены значительные силы, включая американские войска, что вызывает озабоченность в Москве.
Военные учения НАТО не остаются незамеченными и тщательно отслеживаются в контексте стратегического сдерживания. Во время учений российские самолеты патрулировали воздушное пространство, а системы ПВО были приведены в повышенную готовность.
Ранее НАТО вместо США взяла на себя организацию доставки военной помощи Киеву.