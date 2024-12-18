В условиях нарастающей геополитической напряженности страны НАТО значительно увеличили число своих военных учений, доведя их количество до 40 в год. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Его слова цитирует РИА Новости.

Данная тенденция особенно заметна вблизи границ России, где альянс проводит масштабные операции и размещает значительные воинские контингенты.

Одним из ярких примеров этого стало учение «Стедфаст Дефендер», которое продемонстрировало антироссийскую направленность НАТО. В рамках мероприятия к российским границам были переброшены значительные силы, включая американские войска, что вызывает озабоченность в Москве.

Военные учения НАТО не остаются незамеченными и тщательно отслеживаются в контексте стратегического сдерживания. Во время учений российские самолеты патрулировали воздушное пространство, а системы ПВО были приведены в повышенную готовность.

Ранее НАТО вместо США взяла на себя организацию доставки военной помощи Киеву.