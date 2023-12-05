Натовский БПЛА наворачивает круги над Черным морем, вблизи Крыма
Фото: [скриншот с видео]
Разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk (FORTE11) полночи кружил в непосредственной близости от Крымского полуострова в нейтральном воздушном пространстве Черного моря, передает Shot.
Сообщается, что дрон летал у южных границ Крыма и даже приближался в побережью Краснодарского края. А ближе к утру беспилотник-разведчик НАТО сменил курс и в настоящее время, летая от города Фетешти до Ботошани, нарезает круги над территорией Румынии.
«Американская "птичка" стартовала несколько часов назад с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии», - приводится в публикации.
Ранее председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что за атаками на полуостров стоят западные страны.