Натовский БПЛА наворачивает круги над Черным морем, вблизи Крыма

Разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk (FORTE11) полночи кружил в непосредственной близости от Крымского полуострова в нейтральном воздушном пространстве Черного моря, передает Shot.

Сообщается, что дрон летал у южных границ Крыма и даже приближался в побережью Краснодарского края. А ближе к утру беспилотник-разведчик НАТО сменил курс и в настоящее время, летая от города Фетешти до Ботошани, нарезает круги над территорией Румынии.

«Американская "птичка" стартовала несколько часов назад с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии», - приводится в публикации.

Ранее председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что за атаками на полуостров стоят западные страны.