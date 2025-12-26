В меню известного московского ресторана нашли холодец за 4,5 тыс. руб. В комментарии интернет-изданию «Абзац» шеф-повар Евгений Овчаров объяснил , что эта цена абсолютно оправдана и соответствует ресторанной практике.

Он отметил, что себестоимость порции такого холодца составляет около 1 тыс. руб. Основную часть этой суммы (те самые 1 тыс. руб.) составляет полкило высококачественного мяса — например, мраморной говядины или вырезки, килограмм которой может стоить более 2 тыс. руб.

Остальные ингредиенты (чеснок, специи, агар-агар для желе) обходятся буквально в копейки. Таким образом, наценка ресторана на это блюдо достигает 350%.

Шеф-повар отметил, что такая маржинальность является стандартной и обычной практикой для ресторанного бизнеса, который несет огромные затраты на аренду, зарплаты персонала, коммунальные услуги и логистику.

Овчаров уверен, что спрос на столь дорогой деликатесный холодец будет. В качестве аргумента он привел свой прошлый успешный опыт: ранее он уже готовил холодец из мяса кабана и оленины по аналогичной цене, и блюдо находило своего покупателя.

