«Наценка 350% — это нормально»: шеф-повар объяснил, почему холодец в Москве может стоить 4,5 тыс. рублей
Шеф-повар Евгений Овчаров оправдал стоимость холодца за 4500 рублей в Москве
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В меню известного московского ресторана нашли холодец за 4,5 тыс. руб. В комментарии интернет-изданию «Абзац» шеф-повар Евгений Овчаров объяснил, что эта цена абсолютно оправдана и соответствует ресторанной практике.
Он отметил, что себестоимость порции такого холодца составляет около 1 тыс. руб. Основную часть этой суммы (те самые 1 тыс. руб.) составляет полкило высококачественного мяса — например, мраморной говядины или вырезки, килограмм которой может стоить более 2 тыс. руб.
Остальные ингредиенты (чеснок, специи, агар-агар для желе) обходятся буквально в копейки. Таким образом, наценка ресторана на это блюдо достигает 350%.
Шеф-повар отметил, что такая маржинальность является стандартной и обычной практикой для ресторанного бизнеса, который несет огромные затраты на аренду, зарплаты персонала, коммунальные услуги и логистику.
Овчаров уверен, что спрос на столь дорогой деликатесный холодец будет. В качестве аргумента он привел свой прошлый успешный опыт: ранее он уже готовил холодец из мяса кабана и оленины по аналогичной цене, и блюдо находило своего покупателя.
Ранее стало известно, что якутский салат индигирка признали самым отвратительным блюдом из России.