Суд продлил арест блогера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве

Таганский суд Москвы принял решение о продлении срока ареста известного блогера Аяза Шабутдинова до 16 октября. Об этом сообщают журналисты ТАСС.

Такое решение было вынесено в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Несмотря на ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения на домашний арест, суд отклонил доводы защиты и оставил Шабутдинова под стражей. Прокурор, выступая в суде, сообщил о масштабах расследования: по данному уголовному делу выявлено 114 эпизодов и уже допрошено более 27 человек.

Представитель обвинения подчеркнул необходимость проведения дальнейших следственных действий. В частности, планируется допросить всех потерпевших, получить показания свидетелей, провести ряд экспертиз, а также допросить самого Шабутдинова в качестве обвиняемого.

Напомним, что Аяз Шабутдинов был задержан 3 ноября 2023 года в своей квартире в Москва-Сити. Блогеру предъявлены обвинения в мошенничестве при продаже образовательных курсов.

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