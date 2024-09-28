Националисты уничтожили советские символы со стелы «Крылья Победы» в Одессе

Украинские активисты националистических взглядов продолжают избавляться от исторических памятников и стел времен СССР. Недавно в Одессе сторонники декоммунизации убрали советские символы у подножия стелы «Крылья Победы», пишет «Страна».

Экс-участник экстремистской украинской организации Демьян Ганул и его подельник устроили вандализм на площади в Одессе. Там они содрали орден Ленина и «золотую звезду» с постамента, установленного в 1984 году.

Советские символы убрали у подножия стелы «Крылья Победы». Она посвящена 40-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Золотом там вымощены имена Героев Советского Союза из Одессы.

В Одессе анонсировали митинги против сноса памятников и переименования улиц.

Ранее сообщалось, что в Одессе задержали группу лиц, планировавших захват власти в городе