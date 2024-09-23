В СБУ рассказали о задержании группы лиц, которые собирались захватить власть в Одессе. У них было изъято свыше 70 единиц огнестрельного оружия, а также бронежилеты, шлемы и др. Известно, что задержанные завербовали более 20 человек.

Соответствующей информацией ведомство поделилось в своем телеграм-канале. По материалам дела, группу якобы возглавлял 49-летний крымчанин. Уточняется, что он переехал в Одессу еще 10 лет назад.

Группе лиц предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса (за создание незаконных вооруженных формирований и захват государственной власти, совершенный по предварительному сговору). В настоящее время они находятся под стражей, им грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее сенатор Карасин высказал предположение, что Киев может пойти на радикальные меры, вплоть до сноса Одессы. Так он отреагировал на намерения киевской администрации убрать памятник Пушкину из центра города. Власти уже подписали соответствующее распоряжение. Однако сделать это вряд ли удастся, поскольку он является культурным наследием.