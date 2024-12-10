Национальная авиакомпания Сирии убрала с сайта фотографии с Асадом

На сайте национального перевозчика Сирии, компании «Сирийские авиалинии», исчезли все фото с изображением бывшего президента страны Башара Асада. Об этом сообщил ТАСС.

Еще в минувшие выходные на главной странице сайта была фотография, где Асад спускается по трапу самолета данной авиакомпании.

Теперь вместо нее размещены изображения пилотов и кадр взлетающего самолета, чей фюзеляж украшен классической ливреей «Сирийских авиалиний» и красно-бело-черным флагом страны с двумя красными звездами на крыле.

На официальном веб-ресурсе компании по-прежнему отсутствует информация об остановке рейсов, объявленной 8 декабря из-за закрытого воздушного пространства над Сирией, однако онлайн-покупка билетов сейчас недоступна.

Ранее сообщалось, что США предлагали бывшему президенту Сирии Башару Асаду сделку, которая помогла бы постепенно избавить ближневосточную страну от санкций.