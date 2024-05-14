Национальный производитель лекарств расширит производство в Московской области

На данный момент рабочие выполняют строительство двухэтажной пристройки к основному зданию. После этого им предстоит расширить производственный участок упаковки готовых лекарственных форм. На предприятии смогут выпускать 55 миллионов наполненных картриджей препаратов Ринсулин Р, Ринсулин НПХ, до 45 миллионов упаковок Кортексина, пять миллионов флаконов Ретиналамина, 500 тысяч пакетиков Рекогнана и 100 тысяч флаконов Пинеамина ежегодно. Завершение работ запланировано на начало 2025 года.

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