Национальный траур в Доминиканской Республике продлили до 13 апреля

Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер принял решение о продлении национального траура, объявленного в связи с трагическим обрушением крыши в ночном клубе, до 13 апреля, сообщило Министерство иностранных дел.

Согласно заявлению МИД Доминиканской Республики, опубликованному в социальной сети X вместе с президентским указом, произошедшая трагедия глубоко потрясла страну. В знак скорби и уважения к памяти погибших, президент распорядился продлить официальный траур на 11, 12 и 13 апреля.

В заявлении также выражена благодарность за международную поддержку и соболезнования, поступившие от других государств, а также принесены глубочайшие соболезнования семьям погибших.



Напомним, обрушение кровли в клубе Jet Set в Санто-Доминго случилось в ночь на вторник во время проведения концерта. Сразу после инцидента, президент Абинадер объявил траур с 8 по 10 апреля.

Спасательная операция завершена, в настоящее время ведутся работы по расчистке завалов, после чего будет начато расследование причин трагедии.

Ранее сообщалось, что до 218 выросло количество погибших в результате обрушения крыши в клубе в Доминикане.