До 218 выросло количество погибших в результате обрушения крыши в клубе в Доминикане

До 218 выросло число погибших из-за обрушения крыши клуба в Доминикане. Об этом во время общения с журналистами сообщил руководитель центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес.

По словам спикера, эта цифра на данный момент является предварительной. Крыша ночного клуба Jet Set рухнула в ночь с воскресенья на понедельник, когда в заведении проходил пользующийся популярностью вечер живой музыки.

Помимо информации о 218 погибших также известно о минимум 155 пострадавших, которые были госпитализированы. Когда тела погибших извлекут, власти займутся расследованием причин трагедии. По указу президента, в Доминикане с 8 по 10 апреля введен национальный траур.

В результате происшествия также погиб певец Рубби Перес. Его тело было извлечено из-под завалов на рассвете 9 апреля.