Nature включил мясо в список продуктов, повышающих риск развития рака кишечника

Журнал Nature Reviews Microbiology перечислил продукты, которые повышают риск развития онкологии кишечника и ЖКТ в целом. В список вошли как очевидные, так и неожиданные позиции.

Так называемый западный рацион является крайне неблагоприятным для здоровья, к тому же, повышает риск развития рака кишечника. Речь про включение в рацион обилия мяса, фастфуда, сладких напитков и продуктов глубокой переработки. Также западный стиль питания предполагает жирные молочные продукты.

Nature со ссылкой на исследование ученых из колледжа при Ирландском национальном университете выделил самый полезный тип питания: средиземноморская диета. Это когда преобладает растительная пища, полезные жиры, рыба, оливковое масло, минимум углеводов и орехи.

Главной проблемой западной диеты осталось сочетание жиров и сахара, часто в одном блюде. Это выступает провокатором колоректального рака, язвенного колита и болезни Крона. Пища вроде бургеров тяжелая, и на регулярной основе вызывает ожирение. Последнее также является пусковым крючком для других заболеваний, таких как диабет.

Ранее сообщалось, что врач назвала список продуктов, предотвращающих рак.