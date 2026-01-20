Научился у москвичей? Однушку в северном регионе России выставили за 75 млн рублей

Фото: [ Многоквартирный дом в ЖК «Высокий берег» для переселенцев в Лыткарино/Медиасток.рф ]

Живой интерес и недоумение вызвало объявление о продаже однокомнатной квартиры в селе Яр-Сале Ямальского района. Ценник в 75 миллионов рублей за 36 квадратных метров заставил многих усомниться в адекватности продавца или работе сайта-агрегатора. Информация появилась в открытом доступе на платформе ЦИАН, передает интернет-издание «Ямал-медиа» .

Согласно описанию, объект расположен в кирпичном доме 2013 года постройки на улице Худи Сэроко. Квартира с косметическим ремонтом и лоджией позиционируется как уютная, с видом во двор и развитой инфраструктурой района. Однако ключевым моментом стала явная диспропорция в цифрах.

«Продается уютная квартира в России, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, село Яр-Сале. Площадь — 36 квадратных метров, цена — 75 миллионов рублей», — сказано в объявлении.

Парадокс в том, что цена за квадратный метр в том же объявлении указана корректно — 20,8 тысячи рублей. Простые арифметические расчеты показывают, что реальная стоимость жилья должна составлять около 750 тысяч рублей. Именно такая сумма выглядит правдоподобной для местного рынка. Для сравнения, одна из самых доступных квартир в ЯНАО — студия в отдаленном районе Нового Уренгоя — предлагается за 800 тысяч.

Эксперты рынка недвижимости склоняются к версии технической ошибки или человеческого фактора. Вероятно, при публикации объявления была допущена опечатка, и к сумме добавились два лишних нуля. Подобные случаи, хоть и редко, но встречаются на цифровых площадках, мгновенно превращая рядовой объект в медийный повод.

Ранее психолог оценила результаты исследования ВЦИОМ, согласно которым средний возраст начала самостоятельной жизни в России сдвигается к 30-35 годам.