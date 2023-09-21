«Научить простейшим навыкам»: выяснилось, что нужно для адаптации ребенка к детскому саду

Родители часто воспринимают детский сад всего лишь как полезную услугу, но для ребенка это важный этап развития. Здесь он находит новых друзей, учится жить по графику и узнает многое об окружающем мире. Такие перемены в жизни малыша могут стать причиной сильного стресса.

Детский психолог Анастасия Мизгирева объяснила, как подготовить ребенка к детскому саду, и назвала главные навыки, необходимые будущему детсадовцу.

«Желательно не отдавать детей в детский сад раньше трех лет. Им нужно какое-то время побыть с родителями, ощутить заботу и любовь. При этом следует дождаться момента, когда ребенок не будет ощущать страх, если мамы нет рядом», — рассказала Мизгирева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, пока малыш не достиг возраста трех лет, он с большей вероятностью будет капризничать и плакать в детском саду.

«Самое важное — это научить малыша простейшим навыкам: чтобы он мог без помощи взрослых сложить вещи, помыть руки, сходить в туалет. Его не должны кормить с ложечки: самостоятельный ребенок держит столовые приборы сам», — пояснила собеседница.

Как отметила психолог, эти навыки кажутся незначительными, но они помогают детям чувствовать себя увереннее в новой среде.

Ранее психолог раскрыла другие нюансы подготовки ребенка к детскому саду.