Научный щит для мозга: назван напиток, защищающий мозг от старения

Зеленый чай может стать одним из инструментов для поддержания здоровья. Нутрициолог Галина Леонова в беседе с RuNuws24.ru рассказала , какие конкретные преимущества дает регулярное употребление одного из самых популярных напитков.

Ключеую роль играет уникальный состав: зеленый чай богат полифенолами, в частности катехинами. Самый изученный из них — галлат эпигаллокатехина (EGCG), являющийся одним из сильнейших природных антиоксидантов. Он активно борется с окислительным стрессом, который повреждает клетки и ускоряет старение, что делает чай важным элементом профилактики хронических заболеваний.

По словам Леоновой, для мозга этот напиток выступает как настоящий энергетик, но без побочных эффектов. Комбинация кофеина и аминокислоты L-теанина улучшает когнитивные функции, концентрацию и память, при этом обеспечивая спокойную бодрость без тревожности, характерной для кофе.

Наиболее обнадеживающие данные связаны с защитой от нейродегенеративных заболеваний. Предклинические исследования показывают, что биологически активные вещества в зеленом чае могут способствовать защите от болезней Паркинсона и Альцгеймера, хотя для окончательных выводов требуются масштабные испытания на людях.

Потенциал напитка в борьбе с онкологией также впечатляет: наблюдательные исследования выявили связь между его употреблением и снижением риска рака молочной железы на 20–30% и колоректального рака на 42%. Для метаболизма зеленый чай — ценный помощник. Он мягко повышает скорость обмена веществ и окисление жиров, а также способствует снижению уровня сахара в крови, уменьшая риск развития диабета второго типа.

Есть и другой бонус: здоровье полости рта — катехины в составе зеленого чая подавляют рост вредных бактерий, снижая риск кариеса и воспалений.

Однако специалист подчеркнула, что зеленый чай — это не панацея, а эффективный компонент комплексного подхода к здоровью, который включает сбалансированное питание и физическую активность.

