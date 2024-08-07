Научный сотрудник из Черноголовки сумел благодаря «Соципотеке» решить жилищный вопрос

Андрей Жигачев, ученый из городского округа Черноголовка, принял участие в региональной программе «Социальная ипотека», благодаря которой смог переехать из служебной квартиры в собственную. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Отмечается, что Андрей работает в Институте физики твердого тела имени Ю. А. Осипьяна РАН, а его рабочий стаж уже подходит к пятнадцати годам. Обладатель сертификата считает работу своим призванием. Он признался, что ему еще со школы нравились точные науки — физика, химия, и сейчас его специальность находится как раз на границе физики и химии.

Ученый с супругой жили в служебной квартире. Узнав от коллег, как они решили жилищные вопросы благодаря региональным мерам поддержки, Андрей решил принять участие в программе «Социальная ипотека».

«Свое жилье придает уверенности в завтрашнем дне. Удалось приобрести хорошую „двушку“. Дом советского времени в хорошем состоянии. Мы буквально привели в порядок лоджию и переехали. Квартира идеальна для небольшой семьи!» — рассказывает он.

Накануне губернатор Андрей Воробьев вместе с жителями микрорайона Климовск подмосковного Подольска дал старт строительству дома для переселения людей из аварийного жилья.