Навигатор сдался, нервы сдали: страшное приключение Гузеевой на пути к зимней рыбалке

Телеведущая Лариса Гузеева и ее спутник Игорь Бухаров совершили поездку в Карелию для зимней рыбалки. Об этом Гузеева сообщила в социальной сети, отметив сложность пути, сообщает rusamara.

По словам телеведущей, движение по лесной трассе было затруднено отсутствием освещения и отказом навигатора. Гузеева описала обстановку как напряженную из-за темноты и отсутствия дорожных знаков.

Несмотря на трудности, пара благополучно достигла пункта назначения. Они разместились в деревянном доме вдали от населенных пунктов. Местные жители оказали гостям помощь в обустройстве.

Ранее стало известно, что призывающему к насилию «секс-гуру» Алексу Лесли грозит заключение.