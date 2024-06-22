Татьяна Навка: Анастасия Заворотнюк лежала в гробу совсем без грима

На прощании с «прекрасной няней» Анастасией Заворотнюк было много людей, но все они видели звезду совсем без грима. Об этом заявила фигуристка Татьяна Навка, сообщает KP.RU , ознакомившийся с программой «Сегодня вечером» на Первом канале.

В программе Татьяна Навка поь, что последние пять лет актриса перестала фотографироваться, а снимки не попали в сеть лишь из-за хитрости. По словам фигуристки, она придумала заматывать Заворотнюк в паранджу при перевозках или прогулках. Попались и бдительные врачи, которые не делали снимков звездной пациентки.

«Но в храме (на прощании – прим.) она лежала красавица – и грима не было вообще», - подчеркнула спортсменка.

Присутствующие на церемонии прощания с актрисой видели ее такой, какая она есть. Без фильтров, макияжа, каких-либо изменений. И все-таки несмотря на сильный удар после онкологии и произошедшие перемены во внешности, звезда была абсолютно узнаваема.

Напомним, актриса Анастасия Заворотнюк умерла в 53 года после борьбы с онкологией. Шесть лет она давала отпор опухоли мозга, используя, в том числе и экспериментальные методы. Однако 30 мая 2024 года сообщили, что звезды российского кино и сериалов больше нет.

Ранее сообщалось, что семья Анастасии Заворотнюк объяснила, почему лучшие врачи России оказались бессильны.