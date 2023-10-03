Наводнившие РФ мигранты готовы незаконно навязывать россиянам свои правила - опрос

Прибывающие в Россию трудовые мигранты из соседних в РФ стран, равно как и уже давно живущие в стране, не готовы отказаться от своих традиций и обычаев. На это указывает опрос, который провело Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).

Как стало известно из замера общественного мнения в среде приезжих, иностранные гости готовы на практике и не считаясь с законами Российской федерации диктовать российским гражданам свои правила и манеру поведения.

Социологический опрос показал, что среди большинства мигрантов фиксируется довольно внушительный уровень потребности в национальной самобытности и шариатизации окружающих.

«Прослеживается их стремление к замещению норм и законов общества, в котором они проживают, на нормы и обычаи своей страны и религии. Сопровождается это готовностью не просто на словах <…> поддерживать такие тенденции, но <…> открыто выступать на массовых акциях и протестах, выражая свою поддержку незаконным путем», — свидетельствуют данные соцопроса ФАДН.

К слову, Россия за первую половину 2023 года приняла на 50 тыс мигрантов меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Как рассказал ранее экономист Василия Колташова, отток мигрантов имеет прямую связь с падением курса российской валюты.