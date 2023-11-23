Наземный паркинг заканчивают возводить в подмосковном Долгопрудном

На территории жилого комплекса «Бригантина» в городском округе Долгопрудный завершается строительство нового многоуровневого наземного паркинга, рассчитанного на 813 машиномест. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилполитики региона.

Отмечается, что общая площадь паркинга более 25 тысяч квадратных метров, а ввести объект в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2023 года. При этом данным паркингом смогут пользоваться как жители комплекса, так и соседних микрорайонов.

В настоящий момент инфраструктура «Бригантины» продолжает активно развиваться. Уже открыты два детских сада, запланировано еще три дошкольных учреждения. Возведена детская поликлиника на 95 посещений в смену. Благоустроен парк, прилегающий к каналу имени Москвы.

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