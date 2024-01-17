Нажившегося на бюджете РФ Макаревича хотят лишить звания народного артиста

Сбежавший в Израиль артист Андрей Макаревич* отказался от российских ценностей и страны, но продолжает получать от нее легкие деньги. За это его призывают наказать, сообщает издание «Утро.ру» .

Общественники возмущены, что лидер «Машины времени» получает деньги из России, которую предпочел забыть. Они составили в Министерство культуры обращение с требованием забрать у рок-певца льготы, а также звание народного и заслуженного артиста. Оба статуса Макаревич получил еще в 90-е.

Предпримут ли какие-то действия власти неизвестно, но пока процесс длится, Андрей Макаревич продолжает сыпать неоднозначными заявлениями. Недавно он нарек себя «кормильцем» СССР наравне с крупными заводами. Сейчас же, судя по всему, его кормит Россия: за все время отсутствия в стране певец получил 1,5 миллиона рублей в виде пенсий и льгот из бюджета страны. Стоит отметить, что звания народного и заслуженного артиста дают прибавку к этим выплатам.

Ранее сообщалось, что супруг Пугачевой остался без концертов в Таиланде из-за политических высказываний.

*Андрей Макаревич признан иностранным агентом в России