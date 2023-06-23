«Назовут в честь шута Зеленского»: Маяковского убрали из названия библиотеки на Украине

«Лицемеры, избавляются от всего русского. Интересно, какими украинскими классиками они заменят Маяковского? Никого у них нет, чтобы библиотеки называть»; «Бескультурье. Уничтожают память о тех великих, чьими стихами их дедушки зачитывались»; «Видимо, потом все назовут в честь шута. Будут библиотеки имени (президента Украины Владимира — Прим. ред.) Зеленского», — высказались россияне.