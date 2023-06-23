«Назовут в честь шута Зеленского»: Маяковского убрали из названия библиотеки на Украине
Россияне предположили, как будут называться библиотеки на Украине без русских классиков
Фото: [Архип Верещагин/ТАСС]
Областной совет Одессы переименовал библиотеку имени Владимира Маяковского, сообщается на сайте украинского телеканала «Общественное».
Одесская библиотека изъяла имя классика из названия. Такой ход поддержали на общественных обсуждениях. Россиян возмутил очередной пример дерусификации на Украине.
«Лицемеры, избавляются от всего русского. Интересно, какими украинскими классиками они заменят Маяковского? Никого у них нет, чтобы библиотеки называть»; «Бескультурье. Уничтожают память о тех великих, чьими стихами их дедушки зачитывались»; «Видимо, потом все назовут в честь шута. Будут библиотеки имени (президента Украины Владимира — Прим. ред.) Зеленского», — высказались россияне.
Ранее министерство культуры Украины «пощадило» Виктора Цоя. Ведомство не признало его гражданином России и разрешило исполнять его песни.