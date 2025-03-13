Названа процедура для возвращения четкого овала лица без операций

Главный врач клиники «Клазко» Оксана Курдес в беседе с «Газетой.Ru» рассказала , как вернуть молодость коже и сделать более четный овал лица не прибегая к оперативному вмешательству и уколам.

По словам специалиста, одной из самых эффективных процедур для омоложения является термолифтинг Oligio. Это безопасная аппаратная методика, которая позволяет получить видимый результат за одну процедуру. Устройство позволяет улучшить плотность кожи, сокращает носогубные складки, помогает избавиться от рубцов и растяжек.

«Я бы рекомендовала эту процедуру женщинам, которые уже столкнулись с потерей упругости кожи, изменением контуров лица и появлением морщин, но пока не готовы на радикальные меры», — посоветовала врач.

Также процедуру применяют для зоны декольте и шеи, в месте, где кожа наиболее тонкая. Эффект от термолифтинга может сохраняться до трех лет.

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