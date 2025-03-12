Пугачева продолжила омолаживаться на Кипре после ряда пластических операций

Певица Алла Пугачева продолжила ходить в косметологические клиники на Кипре, а до этого пережила минимум пять пластических операций. Это выяснили журналисты KP.RU.

Примадонне через месяц исполнится 76 лет. На свой возраст певица, как считают обозреватели, не выглядит. Во многом такого результата помогли добиться пластические операции разного плана, а также аппаратная косметология. Последняя до сих пор является рутиной для Пугачевой: другие виды вмешательств запретили врачи из-за сердечных рисков на фоне диабета.

До этих настоятельных рекомендаций звезда успела сделать как минимум пять операций, например, дважды омолаживающую оморфиопластику, подтяжку, блефаропластику и липосакцию. Таким образом знаменитость избавилась от второго подбородка, подтянула обвисшую кожу и гармонизировала лицо. Многие операции проводились еще в 2000-е специалистами из Москвы, Швейцарии и Израиля.

«Все зоны лица омолаживали неоднократно: лоб, брови, височная зона, веки, средняя треть, нижняя треть, шея. После каждой повторной подтяжки лица удлиняется период реабилитации. Каждая повторная подтяжка дает окончательный результат хуже чем предыдущая, потому что постоянно нарастает фиброзная ткань, то есть рубцовая ткань внутри мягких тканей», — объяснил пластический хирург Иван Володченков.

Врач напомнил: как бы далеко не продвинулись косметология и пластическая хирургия, природу не обманешь. По этой причине специалисты призывают вовремя останавливаться с пластикой, так как лучшие результаты бывают от одного-двух вмешательств, но далее они лишь вредят внешности.

Ранее сообщалось, что журналисты едва не пострадали от Пугачевой, раскрыв секретную виллу артистки на Кипре.