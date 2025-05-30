Назван лидер рейтинга по цитируемости СМИ в апреле 2025 года
Медиалогия: RT стал самым упоминаемым СМИ в русскоязычном интернете
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По данным исследования компании «Медиалогия», сайт «RT на русском» занял первое место по цитируемости среди российских СМИ в интернете за апрель 2025 года.
Отмечается, что наибольший интерес читателей канала вызвали материалы о продаже автомобиля актера Михаила Ефремова, который в апреле текущего года вышел на свободу. Также часто открывали новости о рекордах хоккеиста Александра Овечкина и смерти легендарного скульптора Зураба Церетели.
Кроме того, телеграм-канал «RT на русском» шестой месяц подряд удерживает лидерство в топ-100 СМИ-каналов мессенджера.
Отметим, что рейтинг «Медиалогия» учитывает упоминания СМИ в более чем 50 тысячах источников, включая новостные сайты, блоги и социальные сети.
Ранее сообщалось, что главный редактор RT Маргарита Симоньян получила повестку прибыть в суд в Киеве. Она с иронией прокомментировала ситуацию.