Назван лидер рейтинга по цитируемости СМИ в апреле 2025 года

По данным исследования компании «Медиалогия», сайт «RT на русском» занял первое место по цитируемости среди российских СМИ в интернете за апрель 2025 года.

Отмечается, что наибольший интерес читателей канала вызвали материалы о продаже автомобиля актера Михаила Ефремова, который в апреле текущего года вышел на свободу. Также часто открывали новости о рекордах хоккеиста Александра Овечкина и смерти легендарного скульптора Зураба Церетели.

Кроме того, телеграм-канал «RT на русском» шестой месяц подряд удерживает лидерство в топ-100 СМИ-каналов мессенджера.

Отметим, что рейтинг «Медиалогия» учитывает упоминания СМИ в более чем 50 тысячах источников, включая новостные сайты, блоги и социальные сети.

Ранее сообщалось, что главный редактор RT Маргарита Симоньян получила повестку прибыть в суд в Киеве. Она с иронией прокомментировала ситуацию.