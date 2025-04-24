Кончаловский появился на закрытии ММКФ и рассказал о предложении запретить американское кино

В кинотеатре «Россия» прошло закрытие 47-го Московского международного кинофестиваля, и в числе гостей оказался продюсер Егор Кончаловский. Он рассказал журналистам Voice, что рад происходящим изменениям в российском кинематографе.

Как уточняет издание, Кончаловский отметил, что сейчас ММКФ набирает вес в России, особенно в условиях импортозамещения. Кстати, продюсер отметил, что еще лет 10 назад предлагал запретить американское кино, а ему ответили, что он идиот. Теперь же, уверен Кончаловский, произошло ровно наоборот, улучшилось качество российского телевидения.

При этом он уточнил, что сейчас в России даже сложно найти актеров — все при работе, заняты и «носятся» в динамичных графиках.

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