Назван лучший жилой комплекс Подмосковья

В России подвели итоги конкурса «ТОП ЖК-2024». От Подмосковья в номинации участвовали одиннадцать жилых комплексов.

Лучшим стал ЖК «Героев» в Балашихе, который возводит девелопер «Главстрой Регионы», сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Всего в конкурсе участвовали свыше 1,4 номинантов. Каждый жилой комплекс эксперты оценивали по 133 параметрам, добавили в ведомстве.

В областном Минжилполитики также напомнили, что в жилом комплексе «Героев» открыт детсад на 250 мест, еще один — на 220 мест — сейчас строится. Также в данном ЖК планируют возвести школу более чем на 1,3 тысячи учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители аварийных домов в Клину переедут в новое жилье уже летом.