Назван минус новой экспериментальной РНК-вакцины от рака

Американские исследователи из Университета Флориды сообщили о прорыве в разработке универсальной РНК-вакцины против рака. Новинку в беседе с Общественной службой новостей оценил врач-онколог Вадим Гутник. Он указал на плюсы и минусы перспективной разработки.

Экспериментальный американский препарат, стимулирующий выработку интерферонов первого типа, показал эффективность в борьбе с различными типами опухолей у лабораторных животных. У мышей с агрессивной меланомой объем новообразований сократился в три раза по сравнению с контрольной группой.

Онколог Вадим Гутник отметил, что иммунотерапия благодаря новым вакцинам действительно совершила революцию в лечении некоторых видов рака. Однако врач предостерегает от излишнего оптимизма: создание по-настоящему универсального средства против всех видов рака пока остается недостижимой целью.

Гутник объясняет, что злокачественные опухоли все еще обладают способностью обманывать иммунную систему, маскируясь под здоровые клетки. Кроме того, рак отличается крайней гетерогенностью — даже метастазы одного и того же заболевания могут иметь разные биологические характеристики. Это создает серьезные трудности в разработке универсальных методов лечения. Получается, что вакцина пока не способна бороться со всеми видами рака или предотвращать опухоли на 100%.

«В некоторых сферах произошла, можно сказать, маленькая, а где-то и большая революция — скажем, при лечении меланомы, рака легкого или рака почки иммунотерапия очень хорошо себя зарекомендовала и вытеснила с первых позиций классическую химиотерапию. Поэтому если есть способ еще больше усилить эффект иммунотерапии [с помощью РНК-вакцин] при лечении злокачественных новообразований, так это прекрасно», — отметил врач.

Несмотря на обнадеживающие результаты доклинических испытаний, новая РНК-вакцина потребует многолетних исследований перед выходом на рынок.

Ранее сообщалось, что ученые создали универсальную вакцину против рака поджелудочной железы.