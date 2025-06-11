Прорыв в онкологии: создана вакцина против самого смертоносного рака

Ученые из США разработали вакцину, способную полностью уничтожать рак поджелудочной железы — один из самых агрессивных видов онкологии. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на публикацию в Case Western Reserve University (CWRU).

Исследователи из Университета «Кейс Вестерн Резерв» и Кливлендской клиники создали препарат, который в доклинических испытаниях показал впечатляющие результаты: у 50% подопытных животных исчезла опухоль и ее следы.

Рак поджелудочной железы особенно опасен из-за поздней диагностики и быстрого метастазирования. Современные методы лечения продлевают жизнь 13% пациентов на пять лет. Новая вакцина работает по принципу «обучения» иммунной системы: специально синтезированные антигены помогают Т-клеткам распознавать и атаковать опухоль.

Ключевое преимущество — универсальность. В отличие от персонализированных терапий, эта вакцина подходит для широкого круга пациентов. Ее планируют вводить в три этапа, сочетая с ингибиторами контрольных точек, которые усиливают иммунный ответ.

Профессор Чжэн-Жун Лу, два десятилетия работавшая с липидными наночастицами — основой вакцины, называет результаты «прорывом». В перспективе препарат могут использовать не только для лечения, но и для профилактики у людей с наследственной предрасположенностью к онкологии.

Следующий шаг — клинические испытания на людях. Если эффективность подтвердится, это даст миллионам людям надежду на избавление от опухолей.

Ранее сообщалось, что медики указали на проблемы из-за снижения уровня коллективного иммунитета.