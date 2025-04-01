Назван нетипичный симптом рака носоглотки

По словам врача, к симптомам рака носоглотки можно отнести все реакции, которые не связаны непосредственно с носом. Например, это головные боли, а также рецидивирующие отиты или потеря слуха. При постоянном ощущении заложенности уха стоит насторожиться.

«Как правило, ощущение заложенности возникает только с одной стороны, так как на ранней стадии развития крайне редко рак носоглотки поражает сразу обе стороны. Это может быть какая-то проблема со зрением — нечеткость зрения или какие-то проблемы с фокусированием. Типичным симптомом может быть онемение лица», — объяснила врач.

Также с развитием заболевания может появиться гнусавость и ограничение открывания рта из-за отека.

Типичными симптомами можно назвать заложенность носа, а также носовые кровотечения.

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