Назван оптимальный срок замены ноутбука

Специалист Кирилл Исаев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал , что россиянам следует менять ноутбуки после определенного времени.

По словам Исаева, спустя четыре-пять лет многие ноутбуки уже не имеют такой хорошей производительности и надежности, в связи с чем их лучше менять. Использовать устройства дольше шести лет также возможно, но это потребует больших затрат на обслуживание и ремонт. То есть, вариант с максимальным сроком пользования экономически нецелесообразен.

По данным аналитиков, в конце 2024 года средневзвешенная цена ноутбука в России приблизилась к 80 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе вступила в силу директива, вводящая единый разъем для зарядки типа USB-C.