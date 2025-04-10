Россиянам назвали полезные для суставов продукты

Врач-диетолог и советник Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН Александра Суржик в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о самых полезных продуктов для здоровья суставов.

Поддержать здоровье организма, в том числе и суставов, можно сбалансированным рационом. Врач Суржик отметил, что важно употреблять достаточное количество из бульона, бобовых, молочных и других продуктов. Однако белок, как напомнил эксперт, не сразу поступает в кровь, а лишь после процесса расщепления.

«При дисплазии суставов в диете должно быть достаточно магния (петрушка, шпинат, бобовые, сухофрукты, орехи, семечки). Кроме того, в последнее время появились данные о положительном влиянии куркумина на состояние суставов», — заключила врач.

Также врач напомнил, что важно уделять время физической нагрузке: поддержание нормального веса — базовое правило для здоровья суставов.

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