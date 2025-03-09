Назван победитель международного фестиваля кинодебютов «Дух огня»

Лидером среди кинематографических дебютов на фестивале стал фильм «Убить монгольскую лошадь» режиссера Сяосюань Цзян. В производстве картины приняли участие деятели с разным опытом из Малайзии, Китая, США, Кореи, Японии и Таиланда. Работу посвятили непростой человеческой судьбе, жизненным вопросам и философским темам, которые тревожат людей веками. Режиссер подчеркнул, как живут люди в измененном мире, борясь за традиции и ценности в мире капитализма.

История разворачивается на границе Монголии и Китая. Наездник Саина ухаживает за ранчо. Он выполняет трюки на лошадях, представая для всех смелым и лихим всадником. Однако все это шоу, за которым прячется реальная жизнь Саина, находящаяся на грани краха.

«Должен признаться, что я сам решил стать режиссером, посмотрев фильм Эмира Кустурицы. Если говорить о чем-то общем, что я могу выделить из всех семи картин, я ощутил, насколько быстро меняется мир и насколько другие проблемы сейчас интересуют молодых кинорежиссеров», — отметил председатель жюри международного конкурса Щин Ён-Щик.

Ранее сообщалось, что кинематографисты из подмосковного округа одержали победу на международном кинофестивале.