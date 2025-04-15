Названы продукты с полезной для сердца добавкой
Врач Дианова назвала ресвератрол в ряде продуктов полезным для сердца
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Врач-диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, какие продукты полезно включить в рацион из-за добавки, которая блгоприятно влияет на сердце.
Как пояснила эксперт, ресвератрол — это антиоксидант, укрепляющий здоровье сердца и сосудов. Содержится данный элемент в клюкве, винограде, шелковице, какао-бобах, смородие и бруснике. За счет природного вещества продукты могут бороться с окислительным стрессом и нейтрализовать свободные радикалы.
Также ресвератрол может стать полезным при сахарном диабете второго типа и сердечно-сосудистых заболеваниях. Также хорошо вещество влияет на метаболизм.
Ресвератрол есть и в БАД, но там содержание лишь 12%, что недостаточно.
«В-третьих, ресвератрол может улучшать здоровье сердца, способствует расширению сосудов и улучшению кровообращения. В-четвертых, он может иметь противораковые свойства, замедляя рост опухолей и вызывая апоптоз (программируемую клеточную смерть) в раковых клетках», — объяснила Нурия Дианова.
Однако при заболеваниях стоит проконсультироваться с врачом о включении продуктов с ресвератролом в рацион.
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