Названы продукты с полезной для сердца добавкой

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала , какие продукты полезно включить в рацион из-за добавки, которая блгоприятно влияет на сердце.

Как пояснила эксперт, ресвератрол — это антиоксидант, укрепляющий здоровье сердца и сосудов. Содержится данный элемент в клюкве, винограде, шелковице, какао-бобах, смородие и бруснике. За счет природного вещества продукты могут бороться с окислительным стрессом и нейтрализовать свободные радикалы.

Также ресвератрол может стать полезным при сахарном диабете второго типа и сердечно-сосудистых заболеваниях. Также хорошо вещество влияет на метаболизм.

Ресвератрол есть и в БАД, но там содержание лишь 12%, что недостаточно.

«В-третьих, ресвератрол может улучшать здоровье сердца, способствует расширению сосудов и улучшению кровообращения. В-четвертых, он может иметь противораковые свойства, замедляя рост опухолей и вызывая апоптоз (программируемую клеточную смерть) в раковых клетках», — объяснила Нурия Дианова.

Однако при заболеваниях стоит проконсультироваться с врачом о включении продуктов с ресвератролом в рацион.

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