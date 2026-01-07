Назван рабочий график на майские праздники в 2026 году

В 2026 году перерыв между майскими праздниками не станет дополнительными выходными. Рабочая неделя в этот период сохранится в стандартном формате, и россиянам предстоит выйти на работу сразу после праздничных дней, пишет РИА Новости .

Граждане России в 2026 году будут работать в обычном режиме в промежутках между майскими праздниками. Рабочими днями станут периоды с 4 по 8 мая, а также с 12 по 15 мая.

Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, никаких дополнительных выходных в эти даты не предусмотрено — они входят в стандартный рабочий календарь.

При этом парламентарий отметил, что на практике многие сотрудники предпочитают самостоятельно корректировать свой график. Чаще всего эти дни оформляют как отпуск без сохранения заработной платы либо договариваются с работодателем о дистанционном формате работы. Такой подход позволяет более гибко распределить время между отдыхом и выполнением рабочих обязанностей.

Ранее сообщалось, что астрономы оценили яркость кометы 24Р/Шомасса перед сближением с Солнцем.