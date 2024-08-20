Назван регион, где вскоре станет невозможно жить из-за изменений климата

Аналитики Совета по международным отношениям Кристина Бури и Стивен Кук заявили, что из-за изменений климата Ближний Восток скоро станет непригодным для жизни, сообщило РИА Новости.

По словам экспертов, в этом году во многих странах региона установилась аномальная жара, жертвами которой в период проведения хаджа стали более 1300 человек.

Непрекращающаяся изнуряющая жара делает ближневосточные страны непригодными для жизни. Кук и Бури считают, что из-за этого поток беженцев скоро хлынет в государства с более комфортным климатом, в первую очередь, в Европу.

Генсек ООН Антониу Гутерреш уже призывал страны радикализовать свои стратегии декарбонизации. Деятельность государств в сфере борьбы с изменениями климата регулирует Парижское соглашение 2015 года. Согласно нему, необходимо ограничить рост глобальной температуры воздуха на уровне 1,5 градусов по Цельсию.

Ранее военный эксперт Никулин объяснил связь вырубки лесов и аномальной жары в России.