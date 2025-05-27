Назван способ проверки индексации пенсии

По словам экономиста Алексея Афонина, индексацию и начисление пенсии можно проверить через сайт Социального фонда России или на портале «Госуслуги». Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что для этого достаточно запросить справку о размере выплаты в электронном виде, где указаны все расчеты и прибавки.

По мнению эксперта, в случае если пенсионер желает самостоятельно пересчитать сумму, ему нужно знать процент индексации. Все коэффициенты публикуются на сайте Соцфонда России, что дает возможность с легкостью сверить данные.

Он отметил, что в случае расхождений не следует сразу волноваться — возможны удержания по исполнительным производствам или изменение регионального коэффициента.

Ранее в Госдуме объяснили, кому сделают доплаты к пенсии в 2025 году.