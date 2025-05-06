В Госдуме объяснили, кому сделают доплаты к пенсии в 2025 году

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал RT, каким пенсионерам в 2025 году сделают доплаты к основной пенсии.

Как пояснил депутат Госдумы, социальная доплата назначается, если совокупная сумма пенсии и другой соцподдержки выходит по цифрам ниже установленного прожиточного минимума. Последний отличается по регионам.

«Если региональный минимум превышает федеральный, используется региональный показатель, и тогда назначается региональная доплата. Если наоборот — федеральная», — отметил депутат.

Назначение федеральной доплаты происходит автоматически: у Соцфонда есть необходимые сведения. Личное обращение и документы могут потребоваться, если пенсионер проживает в регионе со своими стандартами.

При этом доплаты и основные показатели пересчитывают ежегодно. Все вместе с уровнем индексации прожиточного минимума. Могут назначить доплаты и меру поддержки для пенсионеров, кто заботится о нетрудоспособных родственниках, то есть внуки или дети.

Также доплаты положены инвалидам, лицам с сельским стажем, пенисонерам 80 и более лет. Им автоматически удваивают фиксированную часть выплаты, что выходит на 19 129,40 рубля. При уходе за нетрудоспособными или при нужде в уходе пенсионерам назначают доплату 1314 рублей.

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