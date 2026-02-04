Назван средний размер пенсии в России к концу 2025 года

Средний размер пенсии в России к концу 2025 года достиг 23,5 тысячи рублей, увеличившись за год примерно на 2,4 тысячи. Такие данные следуют из статистики Социального фонда, с которой ознакомился ТАСС .

По информации Социального фонда, в декабре 2025 года средний размер пенсионного обеспечения по стране составил 23 538 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель заметно увеличился: в декабре 2024-го средняя пенсия находилась на уровне около 21,1 тысячи рублей.

При этом размер выплат различается в зависимости от занятости пенсионеров. Так, средняя пенсия у работающих граждан в конце 2025 года составила около 21,4 тысячи рублей, тогда как у неработающих — почти 24 тысячи рублей.

Всего в системе Социального фонда, по состоянию на декабрь, числится более 40,5 миллиона пенсионеров.

Ранее власти сообщали, что с 1 января 2026 года страховые пенсии как для работающих, так и для неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,6 процента, что также отразилось на росте средних выплат.

