Назван топ-5 мест для отдыха в праздничные дни в Подмосковье

На первой позиции — «Парк-отель Звенигород», расположенный в 45 км от Москвы в экологически чистой зоне. Отель работает по системе «все включено» с трехразовым питанием, предлагая гостям подогреваемый открытый бассейн, спа-комплекс и насыщенную анимационную программу для детей и взрослых. Стоимость проживания варьируется в зависимости от спроса и категории номера.

Второй вариант — LESNOY Park Hotel в Солнечногорском районе, занимающий 20 га на берегу реки Клязьма. Гостей ждут 137 номеров в корпусах и 12 современных коттеджей, трехразовое питание по системе «шведский стол», оздоровительный комплекс с сауной и бассейном, а также круглогодичный веревочный парк. Цена за номер на двоих на праздничные дни стартует от 32 000 рублей.

Для ценителей природы идеально подойдет Foresta Festival Park — отель в 30 км от Москвы по Симферопольскому шоссе, окруженный лесом. На территории есть бассейны, термальный комплекс, спа-центр и развлечения для детей. Стоимость размещения в номере на двоих начинается от 48 000 рублей.

Любителям истории понравится возможность пожить в музее-заповеднике «Горки Ленинские», где гости отеля могут присоединиться к экскурсиям по усадьбе с дворцом и парком. Цена за номер на двоих — от 7 800 рублей (без питания).

Санаторий «Марфинский», расположенный на территории усадьбы Голицыных, предлагает не только отдых, но и оздоровление: лечебные процедуры, банный комплекс, теннисный корт, экскурсии и конные прогулки в обрамлении архитектурных памятников XVIII века.

